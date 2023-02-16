Украина заявила, что россия начала применять новую тактику массированных атак

Для ударов по Украине * россия начала применять новую тактику и наносить атаки по новой схеме.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ранее россияне сначала проводили «разведку» иранскими дронами-камикадзе, а теперь начали наносить удары ракетами и беспилотниками ночью.

«Враг обычно использовал «шахеды» для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку и «шахедов» не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов», — сказал чиновник.

Кроме того, агрессор начал использовать ложные цели, чтобы истощать украинские силы ПВО. В качестве ложных целей россияне могут использовать пули с отражателями, беспилотники, крылатые ракеты типа Х-55 с имитаторами, но без боевой части, сказал представитель командования.

«На радаре не видно, какая это цель. Это маркеры на радарах, их надо сбивать, ведь неизвестно, есть ли там боевая часть или нет», — подчеркнул спикер ВСУ.

Как отметил украинский чиновник, всего этой ночью россияне выпустили 36 ракет. Среди них было выпущено две ракеты Х-59 из самолетов тактической авиации Су-35 в районе Мелитополя. Они были применены из акватории Черного моря, имеют скорость около 900 километров в час, летят довольно низко, малозаметны, однако в ВСУ эти ракеты могут сбивать.

Ранее «Курсор» писал о том, что ВСУ начнет контрнаступление гораздо раньше, чем было объявлено. Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы давно готовятся отбивать вражескую навалу, осевшую на оккупированных территориях. И вскоре, судя по всему, процесс деоккупации начнется.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!