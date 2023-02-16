ВСУ начнет контрнаступление гораздо раньше, чем было объявлено — военный аналитик

Украинцы давно готовятся отбивать вражескую навалу, осевшую на оккупированных территориях. И вскоре, судя по всему, процесс деоккупации начнется.

Война в Украине входит в достаточно непростую фазу, приближаясь к годовщине начала вторжения армии российской федерации*. И пока россия готовится начать свое очередное «большое вторжение», украинская армия планирует проводить контрнаступательные действия на оккупированные территории. И, судя по всему, начнется все раньше, чем предполагалось.

Подробнее об этом рассказал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

По мнению военного аналитике, сейчас начали много говорить о начале большой контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий. Предварительно считалось, что все начнется весной, но сейчас сроки сдвигаются, считает Арестович. Также было озвучено, что когда и где начнется продвижение ВСУ в сторону врага, решит Генеральный штаб Украины.

Также он отметил, что сейчас у Запада нет сомнений, что Украина после войны с россией станет членом НАТО. При этом Арестович считает, что путина необходимо «поздравить» с такой новостью, поскольку он начал войну для того, чтобы Украина никогда не стала членом Альянса, что теперь уж Украина точно войдет в НАТО.

Ранее «Курсор» информировал, что экс-советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Украину могут разделить по такому же сценарию, как и Корею — на Северную и Южную.

Напоминаем, что Алексей Арестович, известный украинский военный аналитик и советник Офиса Президента, заявил, что в течение двух с половиной лет война в Украине закончится окончательно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!