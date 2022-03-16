Украина заявила о похищении оккупантами третьего мэра и его заместителя

14:38, Вчера
Новости СНГ, Происшествия
Флагу Украины и патроны фото
Фото: depositphotos.com

По сообщению правительства Украины, российские захватчики продолжают похищать мэров украинских городов. Уже третьего представителя городской администрации вывезли в неизвестном направлении.

Мэр портового города Скадовск Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх были похищены  сегодня, 16 марта. Украина заявила, что это уже третий похищенный мэр оккупантами из россии*.мэр

По заявлению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сообщил в Твиттере, мэр портового города Скадовск Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх были похищены 16 марта.

«Международные организации по защите прав человека должны потребовать от россии немедленного освобождения всех похищенных украинских чиновников!» —  заявил Кулеба.

Украинские власти  также обвинили российские войска в похищении Ивана Федорова, мэра захваченного города Мелитополь, обвинив Москву в совершении военного преступления. На данный момент по неподтвержденной информации мэров перевозят в так называемую республику ЛНР.

В воскресенье в Украине сообщили о похищении второго мэра, Евгения Матвеева, из города Днепрорудное.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Орли Шендт
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