Украина заявила о похищении оккупантами третьего мэра и его заместителя

Мэр портового города Скадовск Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх были похищены сегодня, 16 марта. Украина заявила, что это уже третий похищенный мэр оккупантами из россии*.мэр

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

