Украина заявила о похищении оккупантами третьего мэра и его заместителя

По сообщению правительства Украины, российские захватчики продолжают похищать мэров украинских городов. Уже третьего представителя городской администрации вывезли в неизвестном направлении.

Мэр портового города Скадовск Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх были похищены сегодня, 16 марта. Украина заявила, что это уже третий похищенный мэр оккупантами из россии*.мэр

По заявлению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сообщил в Твиттере, мэр портового города Скадовск Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх были похищены 16 марта.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

«Международные организации по защите прав человека должны потребовать от россии немедленного освобождения всех похищенных украинских чиновников!» — заявил Кулеба.

Украинские власти также обвинили российские войска в похищении Ивана Федорова, мэра захваченного города Мелитополь, обвинив Москву в совершении военного преступления. На данный момент по неподтвержденной информации мэров перевозят в так называемую республику ЛНР.

В воскресенье в Украине сообщили о похищении второго мэра, Евгения Матвеева, из города Днепрорудное.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!