Зеленский: Украина не вступит в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна смириться с тем, что она не станет членом НАТО.

«Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем. Мы годами слышали, что двери открыты, но мы также слышали, что мы не можем вступить. Это правда, и ее нужно признать», — сказал Зеленский во время телефонного разговора с украинскими военными лидерами.

Россия использовала возможность вступления Украины в НАТО, военный альянс под руководством США, как оправдание своего неспровоцированного вторжения в Украину.

Ранее «Курсор» сообщал, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также «Курсор» писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!