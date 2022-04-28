Украина заявила об освобождении 45 заключенных в рамках нового обмена с россией

Вице-премьер-министр Украины заявила о том, что между россией и Украиной был проведен очередной раунд обмена пленными, в результате которого были освобождены 33 военных и 12 гражданских.

Киев заявил, что 45 украинских солдат и гражданских лиц, захваченных россией*, были освобождены в ходе нового обмена пленными, не уточнив, сколько россиян было освобождено.

«Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня из российского плена были освобождены 45 наших бойцов», — говорится в заявлении вице-премьера Украины Ирины Верещук.

По ее словам, среди освобожденных 13 офицеров и 20 солдат, а также 12 гражданских лиц.

Из москвы не последовало немедленного подтверждения об обмене или о том, сколько российских заключенных было освобождено.

С момента вторжения россии в Украину 24 февраля между Киевом и Москвой произошло много обменов пленными.

На прошлой неделе 19 украинцев были освобождены всего через несколько дней после другого обмена, в котором участвовали 76 человек, сообщает Киев.

Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

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