Украина заявила об освобождении 45 заключенных в рамках нового обмена с россией

Киев заявил, что 45 украинских солдат и гражданских лиц, захваченных россией*, были освобождены в ходе нового обмена пленными, не уточнив, сколько россиян было освобождено.
«Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня из российского плена были освобождены 45 наших бойцов», — говорится в заявлении вице-премьера Украины Ирины Верещук.
По ее словам, среди освобожденных 13 офицеров и 20 солдат, а также 12 гражданских лиц.
Из москвы не последовало немедленного подтверждения об обмене или о том, сколько российских заключенных было освобождено.
С момента вторжения россии в Украину 24 февраля между Киевом и Москвой произошло много обменов пленными.
На прошлой неделе 19 украинцев были освобождены всего через несколько дней после другого обмена, в котором участвовали 76 человек, сообщает Киев.
Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!