Украине нужны масштабные поставки тяжелого вооружения для противостояния россии

Пятый месяц Украина защищает свой суверенитет и целостность от вооруженной агрессии рф*. Став на пути диктаторским планам путина, украинский народ обеспечивает безопасность и всей Европы. Украина демонстрирует приверженность демократическим законам и противостоит кровавым российским целям.

Отношение путина к Украине, как к слабой в военном отношении стране, вселило в него уверенность в быстром захвате украинских территорий и Киева «за три дня». Однако украинцы выдерживают противостояние уже четыре месяца и не собираются останавливаться.

Агрессию и уверенность в безнаказанности российского диктатора поддержало отсутствие понимания некоторыми странами Европы, в частности Франции и Германии, насколько опасны заигрывание с путиным и вера в то, что санкции смогут быстро остановить его.

Попытки Запада умиротворить путина так же бесполезны, как и попытки перед Второй мировой войной договориться с его немецким «идейным вдохновителем». Уже всем стало ясно, что планы диктатора не останавливаются на Украине, а расширяются на всю Европу.

Ежедневные массированные удары по Украине, ракетные обстрелы, авиабомбы, запрещенные виды снарядов, применение оружия массового поражения, геноцид мирного населения, угроза мирового голода — все это требует немедленного и вооруженного ответа украинской армии.

Ускорение доставки военной помощи, особенно тяжелого вооружения, имеет решающее значение для обороноспособности Украины в защите своих территорий и Европы от российской агрессии.

Российской армии, действующей по инструкциям еще советских вооруженных сил, противостоит армия нового типа. ВСУ применяют более гибкую тактику и организацию, армия быстро перестроилась под стандарты НАТО, пройдя обучение работе с новейшим вооружением.

Украинскую армию неминуемо ждет победа, которая приведет к краху режим путина. Однако эта победа возможна при полной военной поддержке стран Запада, которые смогут без промедления обеспечить защитников Украины необходимым тяжелым оружием. Только это позволит гарантированно остановить агрессию рф ко всему мировому сообществу.

«Курсор» писал, что после встречи с путиным Лукашенко заговорил об объявлении войны. Он попросил путина переоборудовать белорусские самолеты под носители ядерного оружия. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

Мы сообщали подробности взрыва в Киеве: спасена шестилетняя девочка, отец накрыл ее своим телом и погиб.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!