Украинку почти год держали в психбольнице в рф, чтобы заставить ее получить российское гражданство

Женщина хотела вернуться в Украину, но долгое время ее не отпускали.

В *белгородской области (рф) женщину из украинского города Харьков отказывались выписывать из психбольницы до того момента, пока она не согласится стать российским гражданином.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей Алексей Прянишников.

Женщину зовут Ирина. Ее вывезли на территорию россии из Харькова в мае 2022 года, после чего отправили в психбольницу под белгородом. Это решение основано на том, что украинка якобы «вела себя неадекватно и не сообщала о себе никаких сведений».

Она там находилась до 10 августа, после чего ее решили перевести в другое учреждение в Саратовской области.

«Важная деталь: украинских документов, удостоверяющих личность, при Ирине не было, за исключением пенсионного удостоверения. Разумеется, в период госпитализации врачи активно применяли любимый с советских времён галоперидол», – поделился адвокат.

Прянишников утверждает, что девушка постоянно отвечала отказом на предложения российских чиновников стать гражданкой рф «в обмен на выписку из больницы». В сентябре женщину нашел ее сын, который «по крупицам собирал информацию о месте нахождения матери» и, в итоге, смог выйти с ней на связь.

Всего он звонил ей четыре раза, а в ответ слышал, что мама хочет вернуться в Украину. Однако врачи отвечали ей отказом.

«Выписка — только после получения российского паспорта (а это от 3 до 6 месяцев ожидания). В чём мотивация такого экстравагантного поиска новых граждан россии — остаётся только догадываться. Ситуация усугублялась отсутствием у Ирины удостоверяющих личность документов», – пишет адвокат.

Со временем Прянишников смог получить пакет документов от украинского правительства, в том числе удостоверение личности гражданина Украины для возвращения в страну. Также ему выдали доверенность, позволившую представлять интересы сына украинки.

21 февраля адвокат и его коллега попали в больницу и потребовали освобождения Ирины. Сперва медики ответили отказом и связались с миграционной службой МВД, но вскоре пострадавшая оказалась на свободе, а уже 23 февраля встретились с сыном «после года разлуки».

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