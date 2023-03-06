У Зеленского отреагировали на казнь россиянами бойца ВСУ: свидетельство их ничтожности и трусости

Утверждается, что за «каждое такое военное преступление будет расплата».

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали очередное военное преступление россиян, расстрелявших украинца, сдавшегося в плен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель ОПУ Андрей Ермак.

«Военные преступления культивируются в *россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о «нацистах». Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», – написал он.

Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправил кадры с расстрелом украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира. По его словам, россияне в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию, а также проявили низость и подлость.

«россии придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Когда во всем мире слова «Слава Украине» вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение рф к ответственности», – заявил он.

Отметим, что сегодня, 6 марта, в соцсетях начали распространять видео с российскими военными, которые казнили солдата ВСУ. Военный, сдавшийся в плен, сказал при оккупантах фразу «Слава Украине», за что был расстрелян в упор. Видео смотрите здесь.

Ранее мы рассказывали, что в Курской области (рф) срочник случайно расстрелял двух своих сослуживцев.

Также «Курсор» сообщал, что посол Украины считает, что Израилю пора менять свое отношение к войне, а также он сказал, что у Киева и Иерусалиме есть «общий враг».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!