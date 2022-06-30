Украинская авиация разбомбила российские склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения

10:01, Сегодня
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штурмовой самолет су-25 фото
Фото: wikimedia.org

Украинские военнослужащие, в том числе и летчики, продолжают успешно защищать свою страну. А теперь — еще и прибегают к агрессивным атакам, чтобы не дать российским захватчикам расслабиться.

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила около двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Так, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт рф*, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в на Луганщине, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.

В настоящее время точное число ликвидированных россиян во время этой операции неизвестно. Потому они пока не попали в статистику Генштаба по потерям врага. На утро в ней говорится, что к 30 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум 35 тысяч 600 российских военных, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Это официально подтвержденные случаи, эксперты считают, что число уничтоженных в боях россиян намного выше.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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