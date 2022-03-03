Украинская делегация направилась на второй раунд переговоров с Россией

Украинская делегация уже в ближайшее время прибудет на место переговоров на белорусско-польской границе, которое до сих пор не объявлено публично.

Украинская делегация заявляет, что направляется на второй раунд переговоров с Россией о прекращении огня. Переговоры будут проходить на белорусско-польской границе.

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

«Мы на пути к переговорам с Российской Федерацией. Уже в вертолетах», — написал советник президента Михаил Подоляк в Твиттере, опубликовав фотографию себя с законодателем Давидом Арахамией в кабине вертолета.

Курсор ранее писал, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. По словам диктатора Александра Лукашенко, белорусские войска будут биться «на своей земле». Он уверен, что некие силы хотят «разобраться с Россией», а потом напасть на Беларусь.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.