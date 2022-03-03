Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Республику Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. Он заявил, что белорусы будут бороться на своей земле.
Об этом он рассказал 3 марта во время обращения в Минске.
Он сказал, что самое ценное – это дети и белорусы. Лукашенко сказал, что дети должны жить в мирном государстве. Однако некие силы (самопровозглашенный президент не уточнил, что именно имеет в виду) хотят затолкать Беларусь в войну с Украиной, чтобы в самой Беларуси не осталось армии и ее можно было легко захватить.
«Потом с нами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить», — заявил Лукашенко.
Он также сказал, что сперва хотят разобраться с Россией, а затем взяться за Беларусь.
Ранее редакция Курсора сообщала, что за неделю в Украине погибли 9 тысяч российских военных.
Кроме того, наш сайт писал, что эксперты США считают, что российское вторжение в Украину стало катастрофой.
Еще напомним, что украинские военные погнали оккупантов и вышли на административные границы РФ в Сумской области.
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