Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной

По словам диктатора Александра Лукашенко, белорусские войска будут биться «на своей земле». Он уверен, что некие силы хотят «разобраться с Россией», а потом напасть на Беларусь.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Республику Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. Он заявил, что белорусы будут бороться на своей земле.

Об этом он рассказал 3 марта во время обращения в Минске.

Он сказал, что самое ценное – это дети и белорусы. Лукашенко сказал, что дети должны жить в мирном государстве. Однако некие силы (самопровозглашенный президент не уточнил, что именно имеет в виду) хотят затолкать Беларусь в войну с Украиной, чтобы в самой Беларуси не осталось армии и ее можно было легко захватить.

«Потом с нами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить», — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что сперва хотят разобраться с Россией, а затем взяться за Беларусь.

Ранее редакция Курсора сообщала, что за неделю в Украине погибли 9 тысяч российских военных.

Кроме того, наш сайт писал, что эксперты США считают, что российское вторжение в Украину стало катастрофой.

Еще напомним, что украинские военные погнали оккупантов и вышли на административные границы РФ в Сумской области.

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