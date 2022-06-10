Украинские бойцы показали, как уничтожают российских оккупантов из пушек «Мста-Б»

Украинские артиллеристы продолжают наводить ужас на россиян. Количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем, хотя в рф по-прежнему отрицают большие потери.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины показали, как применяют пушки А65 «Мста-Б».

Кадры обнародовало Минобороны в соцсети.

«Бьем так, что гай шумит и русские офицеры с боеприпасами заканчиваются» — шутят украинские бойцы. При этом военнослужащие подчеркивают, что ежедневно в Украине умирают сотни военных рф*, хотя российские новости продолжают рассказывать сказки о «незначительных потерях».

При этом в ВСУ говорят, что продолжат уничтожать незваных гостей, потому что украинцы находятся на своей земле и будут ее отстаивать до последнего.

Отметим также, что по состоянию на утро 10 июня уже погибли уже 31 900 российских военных, в том числе 200 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки. И это официальные цифры, которые включают в себя только подтвержденные факты смерти — реальное число убитых может быть куда больше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.