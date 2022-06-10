Украинские бойцы показали, как уничтожают российских оккупантов из пушек «Мста-Б»

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины показали, как применяют пушки А65 «Мста-Б».
Кадры обнародовало Минобороны в соцсети.
«Бьем так, что гай шумит и русские офицеры с боеприпасами заканчиваются» — шутят украинские бойцы. При этом военнослужащие подчеркивают, что ежедневно в Украине умирают сотни военных рф*, хотя российские новости продолжают рассказывать сказки о «незначительных потерях».
При этом в ВСУ говорят, что продолжат уничтожать незваных гостей, потому что украинцы находятся на своей земле и будут ее отстаивать до последнего.
Отметим также, что по состоянию на утро 10 июня уже погибли уже 31 900 российских военных, в том числе 200 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки. И это официальные цифры, которые включают в себя только подтвержденные факты смерти — реальное число убитых может быть куда больше.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.
Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!