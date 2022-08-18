Украинские бойцы сбили один из самых новых российских истребителей

Украинские военнослужащие приземлили еще одну российскую «птичку», стоимость которой составляет 50 миллионов долларов.

Вооруженные силы Украины сбили новый истребитель — Су-30 СМ, который является одним из самых новых самолетов российской федерации*.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, вероятнее всего, украинские бойцы ликвидировали еще одну российскую «птичку» в Харьковской области. Этот вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, является одним из самых новых самолетов рф. Его себестоимость составляет 50 миллионов долларов.

Цаплиенко отметил, что самолет был выпущен в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который базируется в курске, расположенном рядом с украинской границей. Заместитель этого полка попал в плен ВСУ еще в марте текущего года.

Пилот истребителя, вероятно, катапультировался, о его судьбе пока ничего не известно.

«Курсор» писал ранее, что в Украине продолжается полномасштабное вторжение российской федерации*, но ВСУ защищают свою территорию не только на земле, но и в небе. Бойцы поделились кадрами, на которых показали, как патрулируется небо над Украиной.

Еще мы писали, что украинская армия сбила российский штурмовик Су-25 над Орехово в Запорожской области. Солдаты сняли его падение на видео.