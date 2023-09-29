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Украинские бойцы уничтожили мощную РЛС россиян в курской области - видео

14:12, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
деоккупация херсона фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ
В СБУ показали, как украинский дрон разгромил российскую радиолокационную станцию.

В результате удара беспилотника Службы безопасности Украины в российской *курской области была уничтожена система противовоздушной обороны - радиолокационная станция "Каста", которая способна обнаруживать воздушные цели на низких высотах.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Источники издания в спецслужбе отметили, что благодаря этому удару российская система ПВО получила временное ослабление. По его словам, дрон СБУ обнаружил и уничтожил российскую радиолокационную станцию "Каста" рядом с населенным пунктом гирьи в беловском районе курской области.

Стоит отметить, что по информации российской стороны, эта станция способна обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Однако дрон СБУ ею не был замечен.

"Особенностью этой радиолокационной станции была ее способность обнаруживать воздушные цели на низкой высоте. Но ключевое слово - была!", - добавили источники.

"Курсор" писал, что в ночь с 28 на 29 сентября СБУ провела новую атаку, которая привела к "блекауту" в курской области рф. Была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты противника.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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