Украинские партизаны до смерти перепугали оккупантов

Набирающее силу партизанское движение в Мелитополе серьезно напугало оккупантов. Взрывы в городе, разрушенный мост, подорванный бронепоезд с личным составом — это только верхушка айсберга.

В оккупированных городах на юго-востоке Украины набрало сил партизанское движение. В Мелитополе и Херсоне, захваченных войсками рф* еще в феврале, местное население изо всех сил противостоит навязанному «русскому миру».

В Мелитополе утром, 18 мая, прогремели два взрыва возле военной комендатуры. По информации местных СМИ, партизаны взорвали две гранаты, поскольку в здание приехали военные, занимающие высокие посты в армии рф.

После этого в городе начались точечные перестрелки на улицах города. В частности, выстрелы были слышны на улице Шмидта, в районе районной администрации, занятой под военную комендатуру. Перепуганные оккупанты перекрыли дороги и устроили проверки среди местного населения.

Через несколько часов в Мелитополе партизаны повредили бронепоезд российских оккупантов из 10 вагонов. Заряд сдетонировал под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено железнодорожное полотно на двух путях, остановлен состав из 10 вагонов с ГСМ, количество убитых и раненых среди живой силы рф еще уточняется.

Самопровозглашенные власти города собрали срочное совещание в ДК Шевченко, ранее бывшем главным городским центром творчества, а теперь занятом главной коллаборанткой Мелитополя Галиной Данильченко под личные нужды.

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал события в городе: «Земля будет гореть под ногами оккупантов. Бронепоезд – это только начало. И то, что происходило возле нашей Мелитопольской районной администрации, а не комендатуры – это тоже только начало. Все мы ждем возвращения в Мелитополь, равно, как и жители города».

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!