Украинские партизаны до смерти перепугали оккупантов

В оккупированных городах на юго-востоке Украины набрало сил партизанское движение. В Мелитополе и Херсоне, захваченных войсками рф* еще в феврале, местное население изо всех сил противостоит навязанному «русскому миру».
В Мелитополе утром, 18 мая, прогремели два взрыва возле военной комендатуры. По информации местных СМИ, партизаны взорвали две гранаты, поскольку в здание приехали военные, занимающие высокие посты в армии рф.
После этого в городе начались точечные перестрелки на улицах города. В частности, выстрелы были слышны на улице Шмидта, в районе районной администрации, занятой под военную комендатуру. Перепуганные оккупанты перекрыли дороги и устроили проверки среди местного населения.
Через несколько часов в Мелитополе партизаны повредили бронепоезд российских оккупантов из 10 вагонов. Заряд сдетонировал под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено железнодорожное полотно на двух путях, остановлен состав из 10 вагонов с ГСМ, количество убитых и раненых среди живой силы рф еще уточняется.
Самопровозглашенные власти города собрали срочное совещание в ДК Шевченко, ранее бывшем главным городским центром творчества, а теперь занятом главной коллаборанткой Мелитополя Галиной Данильченко под личные нужды.
Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал события в городе: «Земля будет гореть под ногами оккупантов. Бронепоезд – это только начало. И то, что происходило возле нашей Мелитопольской районной администрации, а не комендатуры – это тоже только начало. Все мы ждем возвращения в Мелитополь, равно, как и жители города».
«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.
Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!