Украинские пограничники показали, как россияне оставляют убитых на поле боя и просятся в плен

Отряд украинских пограничников не только выстоял на своих позициях, но и заставил российских военных убегать с поля боя.

Российские оккупанты пошли штурмом на украинские позиции на Донбассе, но с потерями были вынуждены бежать под ответным огнем.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ), военные которой засняли враждебное наступление.

Как говорится в сообщении, штурмом на украинские позиции на юге Донецкого фронта российские войска после двухчасового артиллерийского обстрела пошли утром 30 октября под прикрытием бронетехники.

«Захватчики силами до двух взводов пехоты под прикрытием боевых машин перешли к штурму позиций украинских защитников», — сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что отряд украинских пограничников не только выстоял на своих позициях, но и заставил российских военных убегать с поля боя.

«Отступая под огневым поражением наших бойцов российские военные оставляли своих убитых и раненых», — отметили в Госпогранслужбе.

Там уточнили, что раненого российского оккупанта украинские бойцы взяли в плен.

Как сообщал Курсор, накануне бойцы Вооруженных Сил Украины отобрали у российских оккупантов-«кадыровцев» бронированный автомобиль «Урал» АМН-590951.

«Трофейный бронеавтомобиль «Урал» АМН-590951 от кадыровцев на Херсонском направлении. Говорят, что таких всего десять, три из них уже у нас», — говорится в подписи к видео.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!