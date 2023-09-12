Украинские власти показали, во что россияне превратили Мариуполь - жуткие кадры

Ранее красивый и процветающий город превратился в руины с жуткой антисанитарией.

Власти Мариуполя, который в настоящее время находится под контролем военных рф, показали новые кадры из оккупированного города. Город, который ранее впечатлял своей красотой, превратился в руины, на кадрах видны разрушенные дома и изувеченные улицы города.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры в Телеграм.

Андрющенко также показал, как сейчас выглядит Центральный рынок по улице Казанцева. От красивой ухоженной территории та не осталось и следа - все превратилось в традиционный российский базар, с грязью и антисанитарией.

Стоит отметить, что российские военные уже не чувствуют себя в безопасности в Мариуполе. Там в последнее время происходит загадочный "мор" оккупантов. Ранее там нашли тела мертвых российских военных, у которых перерезано горло. А после в Мариупольском горсовете рассказали, что в начале сентября пятерых российских военных утопили в Азовском море. Кроме того, 7 сентября, в городе прозвучало несколько громких взрывов - после них тела захватчиков вывозили "не одним рейсом", рассказал Андрющенко.

"Курсор" писал ранее, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.