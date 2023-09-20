Украинские военные показали эффектные кадры уничтожения солдат рф

Украины благодаря дрону отследили перемещение российской пехоты.

Украинские военные меткой бомбардировкой уничтожили нескольких военных *рф.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Благодаря ударным дронам серии "Смерть оккупантам", работающим возле Бахмута, удалось отследить перемещение российской пехоты и обнаружить враждебных наблюдателей. Украинские пограничники точной бомбардировкой обезвредили трех захватчиков. Остатки одного из них вылетели из окопа.

Также "Курсор" сообщал, почему смерть кадырова может стать катастрофой для россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!