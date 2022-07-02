Украинские военные показали, как сожгли российский комплекс «Панцирь-С1»

На востоке Украины артиллеристы ВСУ уничтожили одним ударом российский «Панцирь-1С». Стоимость такой установки, которой так гордятся в рф*, — более 15 млн долларов.

Об этом в Телеграме сообщило ОК «Север».

Украинские военные шутят, что когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают распиаренный российский зенитный комплекс «Панцирь-1С», они действуют быстро и на поражение.

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса – до 5 минут. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км. Стоимость – $15 млн.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!