Украинские врачи в присутствии саперов достали из тела военного неразорвавшуюся гранату

В Украине военные врачи провели успешную операцию по удалению гранаты, которая не разорвалась, из тела военнослужащего.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Гранату удалили в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.

Оперативное вмешательство прошло успешно, раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

«Не каждое ранение в области сердца смертельно!», — отметила Маляр.

«Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали условие, при котором россияне могут бежать из Крыма.

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