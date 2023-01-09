У Зеленского назвали условие, при котором россияне могут бежать из Крыма

Советник ОП также прокомментировал, каким может быть окончание войны.

Украина на протяжение 10 месяцев сражается с российским агрессором за свою свободу и независимость и не намерена заканчивать войну до тех пор, пока не вернет всю свою территорию, включая аннексированный в 2014 году Крым. У Зеленского рассказали, при каком условии оккупанты сами будут покидать полуостров.

Об этом во время телемарафона рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, он не может точно сказать, каким будет окончания войны в Украине, в частности что станет «финальным аккордом» — освобождение Донбасса или Крыма, но он точно убежден, что ВСУ освободят полуостров. Развитие дальнейших событий зависят от многих факторов.

Михаил Подоляк отметил, что логично будет предположить, если украинские защитники вернут под свой контроль Донбасс и Запорожье, то российские захватчики будут сами бежать из Крыма, при чем довольно быстро, поскольку полуостров перейдет под тотальный огневой контроль Украины.

Советник ОП уверен, что рано или поздно он точно будет на набережной в Ялте.

«Курсор» писал ранее, что Украина планируют освободить Крым комбинированным путем, то есть аннексированный полуостров ВСУ будут возвращать и силой, и дипломатией.

Еще мы писали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что окопы в Крыму точно не помогут российской федерации* удержать полуостров.