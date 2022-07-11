Украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет

Территорию Украины продолжают обстреливать ракетами, и генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал два шага, которые могут помочь защититься от агрессии рф*

Российские оккупанты продолжают обстреливать ракетами инфраструктуру и жилые районы Украины, нанося стране большой ущерб и забирая жизни ее мирных жителей. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как можно защититься от российской агрессии.

Об этом он рассказал изданию «Телеграф».

Эксперт отметил, что в первую очередь, Украина нуждается в усилении противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО). Эти системы позволят сбивать ракеты различного вида, а также уничтожать носителей этих ракет, например, «Искандеров».

Первая защита, по словам генерала, состоит в увеличении количества и качества, поставляемых в Украину ЗРК «Patriot» модернизации PAC-3 (противоракетные), NASAMS, С-300, IRIS, а также современных средств радиоэлектронной борьбы – для подавления системы управления и наведения ракет в полете.

И вторая защита состоит в уничтожении носителей российских ракет, а для этого ВСУ нужно разработать свои ракетные комплексы, дальность поражения которых будет составлять 3-5 тысяч километров.

Сочетание «щита» и «меча» позволит Украине значительно минимизировать эффективность действия российских ракетных ударов.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!