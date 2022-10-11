Украинцы хотят отомстить рф и собрали 9,5 млн долларов: куда направят деньги

После массированного ракетного удара по территории Украины, который российская федерация* совершила в понедельник, 10 октября, в стране объявили новый сбор средств «на месть» для оккупантов.

Об этом сообщили организаторы сбора украинский активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула.

Украинцы свою злость и ярость выплеснули в донаты на украинскую армию. За сутки удалось собрать 352 миллиона гривен (более 9,5 млн долларов США). И 100 млн гривен (2,7 млн долларов) потратят на покупку дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями. Остальные средства также пообещали направить на истребление российских захватчиков. Подробности активисты пообещали обнародовать позднее. Но по словам Сергея Стерненко, это точно вызовет много «хлопка».

Волонтер Сергей Притула поблагодарил всех, кто принял участие в сборе, заявив, что для украинцев нет слова «невозможно».

Отметим, что дроны-камикадзе RAM II UAV, которые купят украинцы, являются современными беспилотниками, созданными на базе одного из лучших украинского БпЛА «Лелека-100». Боевая часть дрона-камикадзе весит до 3 кг. Он может нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.

«Курсор» писал ранее, что за 10 октября российская федерация выпустила по территории Украины 84 ракеты. По оценкам журналистов, страна-агрессор потратила за день 400-700 миллионов долларов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!