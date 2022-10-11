Массированный ракетный обстрел Украины: во сколько рф обошлась атака

В Генштабе Украины заявили, что вчера, 10 октября, российская федерация* выпустила по территории страны 84 ракеты.

В понедельник, 10 октября, российская федерация нанесла по территории Украины массированный ракетный удар. «Прилеты» были зафиксированы во многих регионах, погибло 19 человек.

Украинский Forbes подсчитал, в какую сумму стране-агрессору обошлась атака.

Нет точных данных, касающихся каждого типа ракет, которые были выпущены российскими оккупантами. Но по предварительной информации, обстрел совершался ракетами Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», «Торнадо-С» и С-300.

В Генштабе Украины отметили, что всего по стране было выпущено 84 ракеты, а также 24 беспилотных летальных аппарата, в том числе и иранские дроны-камикадзе.

Журналисты подсчитали, что вчерашний обстрел обошелся россии в 400-700 миллионов долларов. Для расчета стоимости Forbes использовал следующие расценки:

стоимость ракеты Х-101 — 13 миллионов долларов;

«Калибр» стоит 6,5 миллиона долларов;

«Искандер» — 3 миллиона долларов;

«Оникс» — 1,25 миллиона долларов;

Х-22 — 1 миллион долларов;

«Точка-У» — 300 тысяч долларов.

Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку рф на украинские города и анонсировало месть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!