Умер легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

29 декабря, в четверг, в *москве в 85-летнем возрасте скончался советский и российский композитор, народный артист россии, четырехкратный лауреат государственной премии рф и лауреат государственной премии рсфср Эдуард Артемьев.

Об этом сообщает SVTV News.

Три недели назад артиста экстренно госпитализировали из-за коронавируса. Эдуард Николаевич до последнего пытался одолеть болезнь.

В среду, 28 декабря, его семья сообщила, что Артемьев может выздороветь. Его сын Артемий искренне надеялся, что после Нового года 85-летний покинет больницу.

«Была пневмония. Сейчас лечение уже назначили, в плане этого у нас уже свои задачи поставлены. Идет процесс лечения. Десять дней он будет находиться в отделении терапии, потом его направят в другие места», – говорил он.

Однако врачам не удалось спасти композитора, который умер в реанимации. Его туда перевели из-за появившихся проблем после лечения от бактериальной пневмонии.

Отметим, что Артемьев родился 30 ноября в Новосибирске, где его родители, Николай Артемьев и Нина Алексеевна, из москвы были проездом. В 7-летнем возрасте его отправили в столицу к дяде.

За свою продолжительную творческую карьеру Эдуард Николаевич написал саундтреки более чем к двумстам картинам. Он сотрудничал со многими известными режиссерами, а именно с Андреем Тарковским («Солярис», «Зеркало» и «Сталкер»), Андреем Кончаловским («Сибириада», «Ближний круг»), Никитой Михалковым («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и предстоящий «Шоколадный Револьвер) и Кареном Шахназаровым.

В 1999 году Артемьев стал Народным артистом, а в 2022 году он получил золотую медаль «Герой Труда российской федерации».

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