В россии будут блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ

Распоряжение регулятора связано с принятым недавно законом о запрещении так называемой пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.

Российский регулятор «роскомнадзор» сможет без суда блокировать сайты, на которых, по мнению ведомства, есть информация с пропагандой так называемых нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, согласно распоряжению правительства рф*, так называемая «ЛГБТ-пропаганда» внесена в реестр запрещенной в россии информации в интернете. Решение о блокировании будет приниматься «роскомнадзором».

Распоряжение связано с принятым недавно законом о запрещении так называемой пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. Запрет распространяется на все категории населения, за нарушение предусмотрены большие штрафы.

Правозащитные организации и представители ЛГБТ-сообщества называют закон дискриминационным, отмечая, что «пропагандой ЛГБТ» власти могут считать фактически любую информацию о гомосексуальности и трансгендерности.

Как сообщал Курсор, в начале декабря президент россии владимир путин подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.

До сих пор в рф было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

Также Курсор информировал о том, что Иран попросил помощи у российской федерации в подавлении массовых протестов путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с уличными беспорядками.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!