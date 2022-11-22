В армию рф забирают людей с одним глазом — перехват украинской разведки

Оккупанты из российской федерации* обсуждают с родными, что в армию рф забирают людей с серьезными физическими недостатками.

Перехват соответствующего разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, российский оккупант обсуждает со своей родственницей случай призыва на военную службу мужчины с одним глазом.

«Наши сочли его годным. … Понимаешь, у него один глаз … и один совсем не видит», – говорит оккупант, говоря о работе российской военно-врачебной комиссии на территории оккупированного Донецка.

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!