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В Азербайджане показали кадры уничтожения огневых точек Армении

15:40, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости, Происшествия
взрыв фото
Фото: depositphotos.com
Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе.

Журналисты из Азербайджана распространяют кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Отметим, что сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В данный момент так активно работает артиллерия и раздалются взрывы.

По информации министерства обороны Азербайджана, цель мероприятий — "восстановление конституционного строя", "прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан.

«Курсор» ранее писал, что опубликованы видео последствия ракетных ударов Азербайджана по ВС Армении.

 

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