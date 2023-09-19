Азербайджан наносит ракетные удары по ВС Армении — опубликованы видео «прилетов»

Азербайджан проинформировал кремль о начале антитеррористической операции в Карабахском регионе.

В Минобороны Азербайджана объявили о начале локальных антитеррористических мер в Карабахе.

В ведомстве сообщили, что целью этой операции является восстановление конституционного строя.

Ранее Азербайджан закрыл воздушное пространство страны для Армении. В небе над Ханкенди заметили беспилотники. Также азербайджанские СМИ опубликовали кадры уничтожения ЗРК "ТОР" ВС Армении.

В сети появились кадры уничтожения комплекса радиоэлектронной борьбы ВС Армении в селе Ашагы Отараг.

Также опубликованы кадры разрушения военного поста ВС Армении на дороге Каркиджахан-Халфали в Карабахском районе

В Минобороны Азербайджана заявили, что из строя выводятся исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура

Гражданское население, находящееся близко к военным объектам, призвали держаться подальше.

"Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема", - говорится в заявлении.

Азербайджан проинформировал кремль* о начале антитеррористической операции в Карабахском регионе

Минобороны Армении заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.

Также в ведомстве заявили, что у страны «нет вооруженных сил в Карабахском регионе».

МИД рф, в свою очередь, выразил обеспокоенность и призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Курсор ранее писал, что отношения между рф и Арменией накаляются: пашинян нанес путину еще один удар.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!