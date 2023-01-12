В Беларуси формируют аналог ЧВК «Вагнер»

В Беларуси создают аналог российской ЧВК «Вагнера», основанный на базе частного охранного предприятия «ГардСервис».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Частное охранное предприятие «ГардСервис» создали в июне 2020 года незадолго до протестов против фальсификаций на президентских выборах. Указом *александра лукашенко сотрудники этого ЧОП имеют право на ношение, хранение и использование служебного и гражданского оружия, а также на специальные средства и применение физической силы «в порядке, установленном законом для военизированной охраны».

«ГардСервис» является единственным частным охранным предприятием в Беларуси, которое может использовать огнестрельное оружие, в том числе пистолеты, автоматы и снайперские винтовки. Главой компании стал Евгений Чанов, являющийся бывшим военнослужащим бригады спецназначения, директором по безопасности ООО «Белгеопоиск», занимавшимся геологоразведкой в центральной Азии и в Африке.

Член Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности Валерий Сахащик сказал, что наблюдается значительное увеличение численности работников «ГардСервис». По его мнению, в данный момент сейчас их может быть более тысячи человек.

«Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счёт офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси. Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников «ГардСервис» на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки «Динамо», там также проходят активные действия», — рассказал он.

Сахащик добавил, что сотрудников «ГардСервис» могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и штурмах по примеру российской ЧВК «Вагнера».

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