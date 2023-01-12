Израиль не изменит политику в отношении Украины ‒ Politico

Журналисты считают, что новое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне на Украине, чтобы не расстраивать *россию и США.

Об этом сообщает Politico.

Израиль предоставил Киеву продукты, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил значительную военную технику для использования против российских войск. Это злит официальных лиц в Вашингтоне, но удовлетворяет москву, пишут журналисты.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал понять, что правительство сохранит этот баланс, менее громко высказываясь о войне. По словам экспертов, такой «тонкий танец» сводится к одному слову: Сирия.

«С одной стороны, Иран предоставляет россии беспилотники, но в то же время рф позволила Израилю противостоять Ирану и «Хизбалле» в Сирии», — сказала Раффаэлла Дель Сарто, профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.

Эта договоренность окажется в опасности, если Израиль поможет украинцам в убийстве российских оккупантов, поэтому Нетаниягу и его команда вряд ли изменят курс.

«В израильской политике в отношении Украины нет никаких изменений», — заявил израильский чиновник.

Таким образом, Израиль будет продолжать сопротивляться глобальным призывам об оказании военной помощи, даже несмотря на то, что некоторые настаивают на том, чтобы система противовоздушной обороны «Железный купол» проникла в зону боевых действий.

«[Железный купол] будет военной помощью, даже если это оборонительное оружие, и Израиль не хочет расстраивать россию», — сказала Дель Сарто.

Бездействие на военном фронте остается неудобным решением для Иерусалима, тем более что Иран передал россии свои беспилотники для использования против украинцев.

«Как только эти иранские беспилотники начали появляться в Украине, это стало для них довольно тревожным сигналом», — сказала Николь Форд, профессор политологии и международных исследований в Университете Тампы.

Журналисты пишут, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен наверняка обсудят вопросы, связанные с Ираном, с израильскими официальными лицами во время своих ближайших поездок в Иерусалим. Однако непонятно, будут ли они стремиться убедить новое правительство усилить поддержку Украины.

По мнению специалистов, Израиль больше поддержал бы Украину, если бы Вашингтон предоставил некоторые стимулы, а именно ограничение критики израильской политики в отношении палестинцев.

Напоследок журналисты упомянули, что Израиль продолжит свой «срединный путь», даже если США и россия захотят, чтобы он предпочел одну сторону другой.

«Курсор» сообщал, что Израиль поделился опытом иппотерапии с украинскими специалистами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!