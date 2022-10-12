В Беларуси ответили на предложение Зеленского о размещении миротворцев на границе

Владимир Зеленский подчеркнул, что опосредованно россия* уже втянула Беларусь в войну против Украины.

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении наблюдателей на границе двух стран, сказал, что Беларуси этот контингент мешать не будет.

Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

Чиновник добавил, что Беларусь не нуждается в такой миссии, поскольку «нечего контролировать и нечего прятать».

По словам Вольфовича, на пограничной территории представители Украины перекопали все дороги и разрушили все мосты, присутствуют минно-взрывные заграждения. Белорусский чиновник сказал, что ему не понятно, от кого и для чего Украине приходится защищаться.

«Если на этих минах миротворческий контингент не подорвется, наверное, будет счастье», — сказал он, добавив, что украинские квадрокоптеры регулярно залетают на территорию Беларуси.

Более того, белорусская сторона считаем неприемлемым то, что предполагаемый контингент может состоять из иностранных войск.

Отметим, что Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что мир возможен только тогда, когда он – со всеми соседями. Президент подчеркнул, что хочет обратить внимание, что территорию Беларуси уже применяют для ударов по Украине и сейчас от нее исходит большая угроза.

«Курсор» писал ранее, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал решение владимира путина и Александр Лукашенко о развертывании возле границы Украины общей региональной группировки войск.

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