Секретарь СНБО Украины: Беларусь находится в заложниках путина

По мнению Данилова, кремлевский диктатор может отправить в Беларусь свою армию.

«Во-первых, я могу сказать, что происходит на территории Беларуси — они находятся в заложниках, в заложниках *рф. Они настаивают, чтобы Беларусь приняла участие в открытой войне уже некоторое время. К этому времени с территории Беларуси, к сожалению, и началась эта вооруженная агрессия, активная фаза 24 февраля. На сегодняшний день происходят вещи военного характера», – сказал чиновник в ходе телемарафона.

Секретарь СНБО утверждает, что эксперты провели исследование на территории Беларуси и узнали, что местное население не желает воевать против Украины.

«Заставит ли это сделать путин или нет – я не уверен. Другое дело, что путин туда может отправить свои войска, которых на сегодняшний день не так много, учитывая их ситуацию с мобилизацией. У нас там тоже все под контролем», – добавил Данилов.

Ранее глава РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы планировала нанесение удара по Беларуси.

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – сказал Лукашенко.

По его словам, решение о развертывании совместных региональных группировок войск принято было принято во время встречи с путиным после неформального саммита СНГ в санкт-петербурге. Лукашенко полагает, что его страна находится в опасном положении.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!