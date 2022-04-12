В Белгороде прозвучал новый взрыв

Сегодня появилась информация, что в российском городе Белгород прозвучал громкий взрыв.
Пока информация о пострадавших неизвестна.
Ранее в Белгороде произошла серия взрывов, в которой рф*попытались обвинить Украину, однако информация не подтвердилась.
Ранее «Курсор» писал, что в сети показали видео с вертолетами над Белгородом. На видео можно увидеть вертолет, который пролетает над российским городом. По словам губернатора области, это якобы украинские вертолеты, атаковавшие нефтебазу.
Также сообщалось, что в Белгороде снова взрывы. В Белгороде, по неподтвержденным данным, снова прозвучали взрывы. Отметим, что украинские эксперты и журналисты расходятся во мнении по поводу происходящего в российском городе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!