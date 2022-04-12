В Белгороде прозвучал новый взрыв

В Белгороде ввели «желтый уровень» террористической опасности в связи с последними событиями в регионе.

Сегодня появилась информация, что в российском городе Белгород прозвучал громкий взрыв.

Пока информация о пострадавших неизвестна.

Ранее в Белгороде произошла серия взрывов, в которой рф*попытались обвинить Украину, однако информация не подтвердилась.

Ранее «Курсор» писал, что в сети показали видео с вертолетами над Белгородом. На видео можно увидеть вертолет, который пролетает над российским городом. По словам губернатора области, это якобы украинские вертолеты, атаковавшие нефтебазу.

Также сообщалось, что в Белгороде снова взрывы. В Белгороде, по неподтвержденным данным, снова прозвучали взрывы. Отметим, что украинские эксперты и журналисты расходятся во мнении по поводу происходящего в российском городе.