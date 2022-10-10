В белгородской и курской областях рф прогремели взрывы

В деревне Теткино курской области российской федерации* в понедельник, 10 октября, раздался громкий взрыв. Местные жители увидели столб дыма.

Информация обнародована в Telegram-канале «Курской независимой республики» — «Курский бомонд».

Тем временем издание ukrayina.pl со ссылкой на российские СМИ сообщает, что в белгородской области россии в понедельник раздались взрывы.

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе были слышны «хлопки». Взрывотехники минобороны проводили уничтожение боеприпасов на полигоне», — заявили власти.

В то же время, в российском телеграмм-канале «Жесть Белгород» появилась информация, что в Валуйском городском округе под обстрел попала деревня Конопляновка.

«Наши ПВО сработали, но кассеты Точки-У раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали», — говорится в сообщении.

В обстрелах россияне традиционно обвиняют Вооруженные Силы Украины.

Как сообщал Курсор, президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции россии. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями», — говорится в сообщении.

Еще мы писали, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!