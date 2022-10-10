В Офисе Зеленского сказали, как нужно ответить на массированный обстрел Украины

Массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию * и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал, отметили в Офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По его словам, массированные обстрелы украинских городов — это масштабное военное преступление «в прямом эфире и война без правил».

По его словам, на такие атаки возможен только один ответ, который состоит из трех пунктов. Прежде всего, это системы ПВО/ПРО для Украины. Далее — изгнание россии со всех интернациональных трибун. И, наконец, специальный трибунал, немедленные ордера на аресты российских властей.

«Курсор» писал ранее, что применение ядерного оружия не поможет российскому диктатору владимиру путину решить проблемы своей армии в Украине.

Еще мы писали, что россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!