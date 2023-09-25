Часть области осталась без связи.

Россияне заявили, что в селе *муром белгородской области якобы произошла атака дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи. На данный момент отмечается отсутствие пострадавших, и оперативные службы уже прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Также сообщается об обстреле поселка уразово валуйского городского округа. По словам главы региона, два человека якобы получили легкие ранения - одной женщине была диагностирована легкая контузия, а у другой была рассечена бровь осколками стекла. Кроме того, отмечается разрушение хозяйственного строения, повреждение окон, кровли и забора частного домовладения.

Третьим поселением, которое, предположительно, пострадало от обстрела, является село новая таволжанка. Однако говорится о счастливом обстоятельстве отсутствия пострадавших. В результате обстрела, по данным губернатора, один из частных жилых домов получил прямое попадание, а пяти другим частным домам были нанесены различные повреждения. Также были нарушены линии электроснабжения, из-за чего часть жителей села новая таволжанка и частично села архангельское остались без электричества.

Стоит отметить, что в отношении обстрелов российские СМИ традиционно обвиняют украинских военных, однако не представляют никаких доказательств для поддержки этих утверждений. Происшедшее подлежит дальнейшему расследованию для выяснения обстоятельств и ответственности за инцидент.

Ранее об атаке БПЛА заявили власти курской области россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!