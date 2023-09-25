В российском курске заявили об атаке БПЛА - все подробности

Местные жители сообщают о новых взрывах.

Утро для россиян началось неспокойно - над *курском прогремела серия взрывов. Власти области утверждают, что ПВО сбила над городом два дрона.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

"В Центральном округе курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет.

По его словам, еще один БПЛА якобы упал в курском районе, в результате чего в одном из частных домов были выбиты стекла в окнах.

В российских СМИ появилась также информация, что один из дронов попал в здание мвд рф.

Накануне мощные взрывы прогремели в российском санкт-петербурге. В результате в многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работал. Местные жители писали в соцсетях, что электричество пропало в районе шушары, а также в аэропорту пулково.

До этого беспилотник нанес удар по административному зданию в курской области рф. Тогда губернатор региона роман старовойт сообщил о повреждении крыши здания.

Еще мы писали, что российское ПВО в Крыму не может противостоять западным ракетам. Украинские военные отмечают, что сейчас полуостров буквально напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!