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В большом театре россии отменили спектакли, создатели которых критикуют войну против Украины

15:51, Сегодня
Новости СНГ, Политика, Культура
театр фото
Фото: Unsplash
Накануне нового сезона руководство театра изменило репертуар программы.

Большой театр *россии открыл новый сезон, но с измененной программой. Причиной тому стала отмена спектакля, создатель которого выступает против войны рф с Украиной.

Об этом сообщил в интервью пропагандистским СМИ генеральный директор большого театра россии владимир урин.

В связи с измененными обстоятельствами в Украине, имена критиков боевых действий больше не появлялись на афишах театров. Урин отметил, что увеличилось внимание к театру со стороны публики и прессы.

По его словам, большой театр привлекает особое внимание - российский чиновник считает естественной реакцию на «волну» возмущенных писем и заявлений, которые поступали в адрес театра. В результате некоторые спектакли были сняты с репертуара.

Урин объяснил, что изменение репертуара имело несколько причин. Одна из них — это юридическая: лицензии на некоторые спектакли истекли, и их продление было невозможно.

"Вторая причина совсем другая. Когда создатели спектаклей выражали жесткую позицию относительно спецоперации, их имена исчезали с афиш", - пояснил гендиректор большого театра.

Также мы писали, что в Израиле отменили показ российского фильма "Гардемарины, 1797. Мир".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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