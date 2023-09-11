В Израиле отменили показ российского фильма "Гардемарины, 1797. Мир"

Такое решение было принято после того, как в сети разгорелся скандал.

Израильский прокат фильма "Гардемарины, 1787. Мир", произведенного в россии, был отозван после возникновения негативной реакции у израильтян на планы его показа.

Об этом сообщает "Детали".

"Мы услышали позицию многих зрителей, поняли, что фильм имеет неоднозначный контекст, и мы снимем его с проката. Он еще не вышел – но мы и не выпустим его в прокат", - сообщила глава компании «Кинорай» Инна Френкель.

По ее словам, накануне показа компания анонсировала в соцсетях показ фильма, чтобы увидеть позицию израильтян. В результате много зрителей якобы поддержали это решение.

"Очень многие изъявили желание, чтобы мы его привезли. В связи с чем и было принято решение. Но сейчас, когда оповестили об этом, реакция получилась уже другая у многих… Если это кому-то так сильно мешает, нет проблем, у нас есть другие фильмы, которые не вызовут такого ажиотажа", - заявила Френкель.

Она объяснила, что "Кинорай" импортирует голливудские, израильские, российские и украинские фильмы. В компании утверждают, что интересный фильм найти не так просто и около 90% их репертуара представляют иностранные фильмы, озвученные на русский язык.

Речь идет о кинодраме «Гардемарины 1787. Мир» режиссера *светланы дружининой. Главные роли в фильме исполнили актер дмитрий харатьян, известный своей пропагандистской позицией Михаил Мамаев, который работал в зоне временной оккупации в качестве «военкора».

Напомним, ранее россия сняла с показов фильм израильского режиссера - с чем это связано.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!