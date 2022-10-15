В США подсчитали, сколько техники армия рф потеряла на войне в Украине

В США также фиксируют дефицит в рф* дизельных двигателей, деталей для авиационных двигателей и бронетехники.

Российская армия на фронте в Украине потеряла большое количество техники. Согласно подсчетам США, за период полномасштабного вторжения, страна-агрессор лишилась 6 тысяч единиц.

Об этом сообщает The New York Times.

В отчете правительства США сказано, что российская федерация теряет боеприпасы быстрее, чем успевает их пополнять. А это происходит из-за санкций, которые ЕС ввел против россии за ее агрессию против Украины, поскольку в страну, в частности, запрещено поставлять детали для оборонной промышленности.

В россии возник дефицит дизельных двигателей, деталей для авиационных двигателей и бронетехники. Также там наблюдается нехватка и менее сложных изделий – таких как подшипники – что затрудняет создание и ремонт танков, самолетов, кораблей и т.д.

Как говорится в отчете, российские спецслужбы получили приказ окольными путями приобрести западные технологии и детали. Такие же поставки пытаются организовать из Ирана и Северной Кореи, которые также под западными санкциями.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!