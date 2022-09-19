В британской разведке объяснили, почему рф быстро теряет авиацию в Украине

С начала полномасштабного вторжения россия* на войне, согласно предварительным оценкам, потеряла 55 боевых самолетов.

На фронте российская федерация продолжает нести потери и большие убытки, это касается как наземной техники, так и авиации. В британской разведке сообщили, что рф не имеет превосходства в воздухе.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании в социальной сети Twitter.

За последние 10 дней, согласно предварительным подсчетам, российская армия могла потерять четыре боевых самолета, а за все время полномасштабного вторжения — 55 самолетов.

В британской разведке отметили, что рост авиационных потерь рф вырос из-за недостаточной осведомленности пилотов. Украинские военные продолжают успешное контрнаступление, и российские пилоты пытаются с воздуха обеспечить поддержку своей армии, но линия фронта быстро меняется, поэтому они не успевают ее отслеживать и часто попадают в зону действия украинской ПВО. То есть, они больше рискуют и из-за своей неосведомленности, летят фактически «вслепую».

Британские аналитики не исключают, что постоянное недостаточное преимущество в воздухе является одним из факторов слабости оперативного замысла россии в Украине.

«Курсор» писал ранее, что украинские военнослужащие, в том числе и летчики, продолжают успешно защищать свою страну. А теперь — еще и прибегают к агрессивным атакам, чтобы не дать российским захватчикам расслабиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!