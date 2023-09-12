В британской разведке рассказали, как столицу рф пытаются защитить от атак БПЛА

Россиян пытаются заверить, что ситуация находится под контролем.

В последнее время в российских городах, в том числе москве*, усилились "хлопки", поэтому командование было вынуждено усилить системы ПВО и "пересмотреть их структуру", чтобы защитить столицу от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании на странице в Twitter.

Согласно данным британской разведки, с начала текущего месяца системы ПВО SА-22 стали размещать в москве на высотных зданиях, применяя специальные пандусы. А после ударов по авиабазам, размещенным в энгельсе и рязани в декабре прошлого года, российская федерация переместила ПВО SА-22 на крыши официальных зданий в москве.

В отчете сказано, что агрессор всячески пытается заверить общество в том, что ситуация находится под контролем. Предполагается, что размещение таким образом систем ПВО наверняка позволит быстрее обнаруживать и поражать воздушные цели, в частности БПЛА.

"Курсор" писал ранее, что по словам военного эксперта Сергея Грабского, россия не была готова к тому, что на ее территории будут происходить удары, поэтому даже ее ПВО оказалось не предназначено для борьбы с ударными дронами.

Еще мы писали, что в российской федерации вырос спрос на страхование жилья от ударов и падения БПЛА. Доплата за страховку составляет от 500 российских рублей (около 20 шекелей) до 5 тысяч рублей (около 200 шекелей) в зависимости от выбранной программы.

Напомним, что высокопоставленный украинский чиновник Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории рф будет увеличиваться и что недавние подобные атаки показали, что война в Украине постепенно перемещается в сторону россии.