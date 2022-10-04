В британской разведке рассказали про проблему рф с осенним призывом

В разведке отметили, что проблемы размещения, подготовки, оснащения и развертывания мобилизованного и призванного персонала являются значительными.

Российская федерация* из-за больших потерь на войне в Украине испытывает дефицит резервов, из-за этого в стране была объявлена частичная мобилизация. В британской разведке еще рассказали про проблемы страны-агрессора с осенним призывом новобранцев на службу.

Об этом Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает в Twitter.

«…российский президент владимир путин подписал указ об обычном осеннем призыве… Этих новобранцев юридически не разрешается отправлять за пределы россии. Это отдельно от тех лиц, которых мобилизуют в рамках указа о частичной мобилизации от 21 сентября», — говорится в сообщении.

В частности, призывной цикл начнется 1 ноября, на месяц позже, чем обычно. Как отмечает британская разведка, россия имеет проблемы с проведением подготовки и обеспечением необходимой экипировкой лиц, которых собирается призвать на военную службу.

«Позднее начало призыва является свидетельством роста давления на способность россии готовить и оснащать большое количество нового призванного личного состава», — сказано в сообщении.

Также в разведке заявили, что проблемы размещения, подготовки, оснащения и развертывания мобилизованного и призванного персонала являются значительными. Недостатки в рамках российской административной и логистической систем продолжат подрывать эти усилия.

«Курсор» писал ранее, что россияне принудительно мобилизуют жителей захваченных территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!