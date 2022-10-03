Россияне принудительно мобилизуют жителей захваченных территорий: ходят по домам и ищут мужчин

На захваченных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию в армию рф* .

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативное командование «Юг».

Военные рф совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. Нередко мужчин отлавливают прямо на улицах и увозят на «подготовку».

Кроме того, россияне ужесточили проверку документов на блокпостах, выезды с подконтрольных россиянами территорий максимально усложнены. На пропускных пунктах россияне требуют бесконечный перечень документов, устраивают длительные досмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги.

Руководство Украины призывает граждан на захваченных территориях всячески избегать мобилизации, чтобы сохранить свою жизнь. Если сделать этого не удалось — при первой же возможности сдавайтесь в плен и сразу же говорите бойцам ВСУ, что вы — житель оккупированных территорий и вас заставили взять в руки оружие!

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!