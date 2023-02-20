В британской разведке сообщили, на каких фронтах в Украине россияне начали новые наступления

Но там они несут большие потери.

* российская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины. Речь идет об Угледаре, Кременной и Бахмуте.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в отчете, потери войск россиян остаются на высоком уровне, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, элитные бригады морской пехоты 1155-й и 40-й понесли значительные потери в бою в Угледаре и, возможно, неэффективны в настоящее время.

Согласно отчетам британской разведки, по мере приближения годовщины начала конфликта российские силы испытывают возрастающее политическое давление.

«Вероятно, россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимо от реальной ситуации на местах», — сообщается в докладе.

Однако, если весенняя наступательная операция россии не принесет ожидаемых результатов, то внутреннее напряжение в руководстве рф, возможно, усилится, отмечают в Министерстве обороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, потери российской армии и «частных военных компаний» за год войны против Украины достигают 200 тысяч, в том числе более 60 тысяч погибших.

Напомним, россия заявила, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на Москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения. Также с начала своего вторжения в Украину почти год назад россия неоднократно обвиняла Киев в планировании провокаций с использованием нетрадиционного оружия, биологических или радиоактивных материалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!