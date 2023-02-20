Россия обвинила Киев в подготовке инсценировки ядерного инцидента

С начала вторжения в Украину почти год назад россия* неоднократно обвиняла Киев в планировании операций «под чужим флагом» с применением биологических или радиоактивных материалов.

россия заявила накануне, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на Москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения.

С начала своего вторжения в Украину почти год назад россия неоднократно обвиняла Киев в планировании провокаций с использованием нетрадиционного оружия, биологических или радиоактивных материалов.

В заявлении минобороны россии говорится, что радиоактивные вещества были завезены в Украину из европейской страны, а Киев готовит масштабную «провокацию».

«Цель провокации — обвинить российскую армию в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиоактивно опасным объектам на территории Украины, приведших к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — говорится в сообщении.

Украина и ее союзники отвергли такие обвинения как циничные попытки распространения дезинформации и обвинили москву в планировании инцидентов, чтобы потом обвинить в этом именно Украину.

Ранее Курсор писал, что россия усиливает ядерный шантаж – в разведке Украины рассказали, для чего это нужно. Россияне проводят подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет.

Помимо этого бывший израильский чиновник заявил, что россия может «поставить Польшу на колени» за час. Бывший израильский государственный деятель и ныне российский пропагандист Яков Кедми считает, что в имеющейся в *рф оружием можно быстро «вернуть Польшу в каменный век».

Напомним, что в кремле рассказали, о чем будет говорить путин 21 февраля: Главное, чего все ждут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!