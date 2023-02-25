В британской разведке выяснили, есть ли в запасе у рф иранские дроны

Российская сторона снова использовала все имеющиеся запасы иранских беспилотных летательных аппаратов и намеревается приобрести дополнительные. Они не являются эффективным средством для нанесения ударов по целям, а скорее используются для отвлечения внимания украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

По последней сводке, сообщений о применении иранских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе (OWA-UAV) в Украине не было зарегистрировано с приблизительно 15 февраля 2023 года. Ранее, в период с конца января по начало февраля, украинские вооруженные силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136, а также о десятках уничтоженных в первые дни года.

Согласно данным британской разведки, такое отсутствие атак дронов указывает на исчерпание * россией своих текущих запасов. В связи с этим россия, вероятно, будет искать возможности пополнения своих запасов.

«Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет», — завели британские разведчики.

Согласно предыдущей информации британской разведки, россия не обладает возможностями для регулярных авиаударов по территории Украины. Кроме того, использование иранских беспилотных летательных аппаратов не является серьезной угрозой для украинских объектов.

«Курсор» сообщал о том, что Иран уже продал россии ударно-разведывательные беспилотники. Речь идет о БПЛА Shahed 129. Сообщается, что партия иранских дронов была доставлена Каспийским морем в рф. В скором времени они будут переправлены в Украину через Астрахань и Волгоград.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!