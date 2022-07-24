СМИ: иранские беспилотники уже прибыли в россию

Иранские беспилотники, которые, возможно, уже получила россия, были созданы на основе израильской и американских разработок.

Российские пропагандисты заявляют, что Иран уже продал россии* ударно-разведывательные беспилотники. Речь идет о БПЛА Shahed 129.

Это подтверждают также украинские СМИ, в частности, Цензор.НЕТ.

Сообщается, что партия иранских дронов была доставлена Каспийским морем в рф. В скором времени они будут переправлены в Украину через Астрахань и Волгоград.

Беспилотники Shahed 129 созданы на основе израильской разработки Hermes 450 и американского дрона MQ-1 Predator.

Длина фюзеляжа «Shahed 129» составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км.

Важно, что иранские аппараты еще не были задействованы в условиях полномасштабной войны.

Напомним, что не так давно путин летал в Тегеран. Предполагается, что там он не только встречался с президентом Турции Эрдоганом, но и договаривался с президентом Исламской Республики Раиси по поводу беспилотников для своей армии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Папа Римский заявил, что хочет посетить Киев.

Кроме того, Курсор писал, что эксперт заявил, что путин пообещал отдать Орбану кусок Украины.

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