В чем фокус: Израиль извлекает ценные уроки из войны в Украине

Израильский военный эксперт рассказал, в чем особенность российско-украинской войны и может ли ЦАХАЛ применить украинские методы ведения военных действий.

Израильско-украинский военный аналитик Игаль Левин рассказал, какие уроки Израиль уже извлек и продолжает извлекать из войны в Украине.

Историк родился в Одессе, в девять лет с семьей репатриировался в Израиль, служил в ЦАХАЛе и участвовал во второй Ливанской войне, в 2016 году уехал в Украину, где организовал военные курсы для молодежи и обучал офицеров ВСУ в рамках организации «Украинская оборона».

По словам Левина, Израиль просто экономически не сможет вести войну такого масштаба на протяжении 7 месяцев. Израильская доктрина «тотальной войны» заточена на разгром врага в течение месяца. Если этого не произойдет, то израильская экономика обрушится. ЦАХАЛ – это 170 тысяч военнослужащих, плюс мы можем призвать еще до 500 тысяч резервистов. Если мобилизовать всю эту армию, то страна выдержит месяц максимум.

«Война с «Хизбаллой» будет не похожа на российско-украинскую», — считает аналитик. По сравнению с Украиной, линия фронта при возможной войне с Хизбаллой будет невелика. 100 километров в реалиях Украины – крошечный участок фронта, а в реалиях Израиля – это полноценный театр боевых действий. Масштабы несопоставимы.

Эксперт проанализировал, как украинцы освободили Хорьков. Никто не ожидал – и россияне тоже, эффект неожиданности и возникшая паника сыграли свою роль, а вооруженные силы рф* находятся не в самом лучшем состоянии. Они не способны реагировать на быстро меняющуюся картинку, в армии присутствует крайне иерархичная система, где младшие офицеры боятся сообщать старшим плохие новости.

Что касается военного и политического разгрома рф в Харькове, то инициатива на поле боя перешла к Украине. Сейчас не Украина выбирает, где ей готовиться к обороне, а россия. На войне важно, чтобы инициатива была в ваших руках – это 50 процентов победы.

Просачивается информация, что в Кремле прощупывают почву для всеобщей мобилизации, но Левин считает: «Дже если они ее объявят – это обернется для них крахом».

Эксперт заявил: «У путина есть еще узенький мостик, чтобы отступить. «Спецоперацию» можно закончить в любой момент. Он может вывести войска из Украины и объявит: «Мы нанесли превентивный удар, если бы не он, войска НАТО уже стояли бы под Москвой».

Ранее Курсор писал, что Зеленский показал во что россияне превратили процветающий украинский город: боль и разруха.